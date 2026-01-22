Hoy en Río Negro, la jornada iniciará con clima marcadamente fresco, siendo parcialmente nublado, y con temperaturas mínimas alrededor de los 6.8°C. Durante la mañana, el viento se hará presente con una velocidad media de 22 km/h, aportando una sensación más fría. No se espera precipitación, y la humedad estará alrededor del 45%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, se prevé que el cielo permanezca parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que rondarán los 17.1°C. A medida que caiga la noche, el enfriamiento será rápido con condiciones de visibilidad óptima. Los vientos continuarán moderados, con extensiones de rachas que podrían alcanzar los 27 km/h, disminuyendo gradualmente hacia la noche. La probabilidad de que ocurra alguna precipitación destacable será baja.