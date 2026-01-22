Para este clima en Salta, se pronostica un día parcialmente nuboso en la mañana, con temperaturas que comenzarán en los módicos 7.5°C. La sensación térmica se mantiene agradable para lo que es habitual en esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, se espera que el termómetro ascienda y las condiciones permanezcan similares, con una temperatura máxima de 45.6°C. Los vientos soplarán del noreste a una velocidad media de 9 km/h, incrementando un poco hacia la noche, siendo predominante en áreas abiertas. Durante la noche, el clima continuará siendo estable, sin cambios significativos en la probabilidad de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026

Para los que disfruten de las actividades al aire libre o las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 6:00 AM, y el atardecer a las 8:00 PM. Estos horarios permiten aprovechar al máximo las horas de luz diurna.