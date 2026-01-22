Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 22 de enero de 2026
Clima en Salta
Para este clima en Salta, se pronostica un día parcialmente nuboso en la mañana, con temperaturas que comenzarán en los módicos 7.5°C. La sensación térmica se mantiene agradable para lo que es habitual en esta época del año.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Por la tarde, se espera que el termómetro ascienda y las condiciones permanezcan similares, con una temperatura máxima de 45.6°C. Los vientos soplarán del noreste a una velocidad media de 9 km/h, incrementando un poco hacia la noche, siendo predominante en áreas abiertas. Durante la noche, el clima continuará siendo estable, sin cambios significativos en la probabilidad de precipitaciones.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 22 de enero de 2026
Para los que disfruten de las actividades al aire libre o las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 6:00 AM, y el atardecer a las 8:00 PM. Estos horarios permiten aprovechar al máximo las horas de luz diurna.