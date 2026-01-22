Pronóstico detallado del clima para hoy en San Juan

Durante la mañana de este jueves 22 de enero de 2026, en San Juan se espera que el clima sea mayormente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C, mientras que las mínimas rondarán los 9.2°C. El nivel de humedad será bastante elevado. Se recomienda planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta estas condiciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y la noche, el pronóstico mantiene condiciones similares. Durante estas horas, el cielo seguirá parcialmente nuboso, y el viento se manifestará con una intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h. La humedad continuará presente, por lo que podría sentirse más cálido de lo que las temperaturas sugieren.

Es importante tener en cuenta las condiciones de luz solar y la puesta del sol a las 18:37 horas, pues la visibilidad disminuye rápidamente después de esa hora.