Hoy, en San Luis, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 7.5°C y los 17.7°C. Durante la mañana, se espera que el clima sea relativamente estable, con viento soplando a una velocidad máxima de 12 km/h. La humedad alcanzará un nivel máximo del 66%, lo que puede hacer que el clima se sienta un poco más fresco de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche de San Luis, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán dentro del rango mencionado. A medida que avanza el día, el viento puede aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, especialmente durante la noche. La humedad no variará mucho, permaneciendo en niveles cómodos para la mayoría de las actividades al aire libre.

Es importante considerar que, aunque no se espera lluvia en el día de hoy, las condiciones atmosféricas como el viento pueden influir en actividades al aire libre. Por ello, es recomendable estar atento a cualquier cambio en el pronóstico y tomar precauciones si se van a realizar actividades bajo el cielo parcialmente nuboso.