En Santa Cruz, este jueves 22 de enero de 2026, nos espera un clima caracterizado por nubosidad parcial durante el día. En las primeras horas de la mañana, las temperaturas rondarán los 3.4°C. Un ambiente fresco y algo húmedo se mantendrá, con una probabilidad de precipitaciones cercanas al 0%, lo que indica un día mayormente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Ya en horas de la tarde y extendiéndose hacia la noche, el cielo continuará con su nubosidad parcial, pero sin lluvias significativas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 7.3°C, manteniendo la sensación fresca por la acción de los vientos que promedian los 25 km/h. La humedad se mantendrá alta, en torno al 80%, así que se recomienda estar preparado si decide estar al aire libre. Para quienes gusten de las actividades nocturnas, aunque el viento soplará con cierta intensidad, el tiempo se mantendrá estable y sin precipitaciones.