Clima por la mañana en Santa Fe

Durante la mañana, el clima en Santa Fe estará marcado por un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre los 7.9°C y 18.5°C. La humedad se acercará al 85%, haciendo que se sienta algo pesado. Los vientos tenderán a dirigirse del noreste con una velocidad máxima de hasta 21 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En las horas de la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con una leve disminución en la intensidad del viento, aunque algunas ráfagas podrían llegar a los 13 km/h. No se esperan precipitaciones y la temperatura máxima será de 18.5°C.