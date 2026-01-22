Pronóstico del tiempo en Tierra Del Fuego

En la mañana, Tierra del Fuego experimentará cielos claros con condiciones parcialmente nubosas. El clima será fresco, con temperaturas oscilando entre -0.6°C y 2.9°C. Los vientos tendrán una velocidad media de hasta 36 km/h, lo que puede contribuir a la sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el clima en Tierra del Fuego se mantendrá sin precipitaciones, con cielos mayormente despejados y nubes ocasionales. Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango similar (entre -0.6°C y 2.9°C), aunque se podrá percibir un descenso tras la puesta del sol. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, manteniendo una media de 36 km/h.

Recomendaciones: Dada la baja temperatura, se aconseja utilizar ropa abrigada si tiene planeado salir. Vale la pena estar atentos a las ráfagas de viento que pueden hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo esperado.