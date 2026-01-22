Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 22 de enero de 2026
Clima hoy
Pronóstico del tiempo en Tierra Del Fuego
En la mañana, Tierra del Fuego experimentará cielos claros con condiciones parcialmente nubosas. El clima será fresco, con temperaturas oscilando entre -0.6°C y 2.9°C. Los vientos tendrán una velocidad media de hasta 36 km/h, lo que puede contribuir a la sensación térmica más baja.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Por la tarde y noche, el clima en Tierra del Fuego se mantendrá sin precipitaciones, con cielos mayormente despejados y nubes ocasionales. Las temperaturas se mantendrán dentro de un rango similar (entre -0.6°C y 2.9°C), aunque se podrá percibir un descenso tras la puesta del sol. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, manteniendo una media de 36 km/h.
Recomendaciones: Dada la baja temperatura, se aconseja utilizar ropa abrigada si tiene planeado salir. Vale la pena estar atentos a las ráfagas de viento que pueden hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo esperado.