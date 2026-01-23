Este viernes, 23 de enero de 2026, en Córdoba, se anticipa un clima parcialmente nuboso. Durante las horas de la mañana, el termómetro será variable, con una mínima de 7.3°C. Aunque la sensación térmica puede ser fresca, las temperaturas irán en ascenso a medida que avanza el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, se prevé que las temperaturas máximas alcancen alrededor de 21.9°C. La velocidad promedio del viento se mantendrá en unos 19 km/h, lo que podría proporcionar una fresca brisa. La humedad relativa rondará el 45%, lo que implica una atmósfera bastante seca considerando la época del año. Por la noche, el panorama se mantendrá similar, con pocas probabilidades de precipitación, permitiendo disfrutar de una noche tranquila si el clima así lo permite.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

Hoy en Córdoba, el amanecer se espera que ocurra a las 08:12, mientras que el atardecer será alrededor de las 18:21, permitiendo disfrutar de una jornada extensa de luz natural.