Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Tiempo en TDF
El clima en Tierra del Fuego durante la mañana de este viernes 23 de enero de 2026, se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, mientras que las máximas no superarán los 2.9°C. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 17 km/h, por lo que se recomienda abrigarse bien al salir a la calle.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con cielos parcialmente nublados. La sensación térmica se mantendrá fría, con probabilidades de precipitación del 9%. La humedad alcanzará un máximo de 98%, lo que podría intensificar la sensación de frío. Por lo tanto, se aconseja utilizar ropa adecuada para bajas temperaturas y mantener manos y cabeza protegidos del frío.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026
Hoy el amanecer será a las 09:54, y el atardecer ocurrirá a las 17:12, permitiendo solamente una corta ventana de luz diurna. Aproveche este periodo para realizar actividades al aire libre si el clima lo permite.