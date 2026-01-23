El clima en Tierra del Fuego durante la mañana de este viernes 23 de enero de 2026, se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, mientras que las máximas no superarán los 2.9°C. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 17 km/h, por lo que se recomienda abrigarse bien al salir a la calle.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con cielos parcialmente nublados. La sensación térmica se mantendrá fría, con probabilidades de precipitación del 9%. La humedad alcanzará un máximo de 98%, lo que podría intensificar la sensación de frío. Por lo tanto, se aconseja utilizar ropa adecuada para bajas temperaturas y mantener manos y cabeza protegidos del frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

Hoy el amanecer será a las 09:54, y el atardecer ocurrirá a las 17:12, permitiendo solamente una corta ventana de luz diurna. Aproveche este periodo para realizar actividades al aire libre si el clima lo permite.