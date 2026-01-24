Alerta por ráfagas de hasta 90 km/h, rayos y granizo:

Alerta meteorológica Foto: Freepik

La ola de calor se hace sentir en Argentina, con temperaturas extremas en más de 10 provincias. Una de ellas es Buenos Aires, que atraviesa otros fenómenos a la par que pueden generar aún más complicaciones. Las tormentas y las lluvias intensas se suman al calor en las próximas horas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, la alerta meteorológica de nivel amarillo se encuentra vigente para toda la jornada del sábado 24 de enero en diferentes regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

A través del sistema de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las tormentas se darán en diversos puntos de las provincias afectadas.

Además, en algunas zonas habrá ráfagas que podrían superar los 90 km/h y se estima que la cantidad de agua acumulada oscile entre 20 y 50 mm.

Cuáles son las zonas que están en alerta máxima

Buenos Aires: Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist.

La Pampa: Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Caleu Caleu, Hucal, Chical Co, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué.

Mendoza: Zona baja de Malargüe, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, General Alvear, Zona baja de San Rafael, Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo.

San Luis: Gobernador Dupuy, Zona baja de Belgrano, Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.

San Juan: Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil.

La Rioja: Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Zona baja de Coronel Felipe Varela, Zona baja de General Lamadrid, Zona baja de Vinchina.

Catamarca: Zona de monte de Andalgalá, Zona de monte de Belén, Zona de monte de Pomán, Zona de monte de Santa María, Zona de monte de Tinogasta, Puna de Tinogasta, Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Santa María, Puna de Tafí del Valle.

Tucumán: Valles de Santa María, Valles de Tafí del Valle, Zona montañosa de Chicligasta, Zona montañosa de Juan Bautista Alberdi, Zona montañosa de Lules, Zona montañosa de Monteros, Zona montañosa de Río Chico, Zona montañosa de Tafí Viejo, Zona montañosa de Tafí del Valle, Zona montañosa de Andalgalá, Zona montañosa de Santa María.

Salta: Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Valles de Cachi, Valles de Cafayate, Valles de Chicoana, Valles de La Caldera, Valles de La Poma, Valles de Molinos, Valles de Rosario de Lerma, Valles de San Carlos.

Jujuy: Puna de Susques, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Zona montañosa de Humahuaca, Zona montañosa de Tilcara, Zona montañosa de Tumbaya.