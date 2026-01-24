En la provincia de Jujuy hoy se prevé un clima con durante la mañana con temperaturas mínimas de 4.2°C. El cielo estará parcialmente nuboso, sin probabilidad de lluvias. Es un día excelente para actividades al aire libre en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 18.4°C como máximo. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, mientras que la humedad se mantendrá en su promedio, alcanzando un máximo de 46%. No se esperan lluvias, por lo que disfrutar de una caminata o una cena al aire libre podría ser muy placentero.