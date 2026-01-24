Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 24 de enero de 2026
Clima Actual
En la provincia de Jujuy hoy se prevé un clima con durante la mañana con temperaturas mínimas de 4.2°C. El cielo estará parcialmente nuboso, sin probabilidad de lluvias. Es un día excelente para actividades al aire libre en la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Para la tarde y noche, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 18.4°C como máximo. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h, mientras que la humedad se mantendrá en su promedio, alcanzando un máximo de 46%. No se esperan lluvias, por lo que disfrutar de una caminata o una cena al aire libre podría ser muy placentero.