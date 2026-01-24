Hoy en Mendoza, se anticipa un clima variado a lo largo de la jornada. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con la temperatura girando en torno a los 6.6°C. La humedad máxima alcanzará un 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que el día avance hacia la tarde y noche, el clima mantendrá su característica parcial de nubosidad. La temperatura máxima prevista para hoy llegará a ser de 17.5°C. Aunque no se espera precipitación significativa, habrá una presencia notable de viento con una velocidad máxima de 11 km/h, por lo que es recomendable tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.