Hoy en Misiones, el tiempo estará caracterizado por un cielo mayormente despejado durante la mañana, y se experimentarán temperaturas que fluctuarán entre los 6.8°C en la mínima y alcanzarán un máximo de 18.2°C. Aunque el clima se mantendrá seco, habrá una presencia notable de viento con ráfagas que podrían llegar a 22 km/h, haciendo que se sienta algo más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde y noche, el cielo seguirá presentando intervalos despejados, sin probabilidad de lluvia. La humedad se mantendrá entre el 51% y el 97%, lo cual puede hacer que la sensación térmica varíe un poco. A medida que el día transcurra, la velocidad del viento experimentará una ligera disminución, facilitando un ambiente más tranquilo para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 06:56 y se pondrá a las 17:16. Esta es una excelente oportunidad para disfrutar de una jornada al aire libre o planear observaciones astronómicas desde la comodidad de su hogar.