En la mañana de hoy, Río Negro experimentará clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 6.8°C. La sensación térmica será agradable, aunque es recomendable llevar un abrigo ligero al salir temprano. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados alrededor del 45%, lo que proporcionará una sensación confortable durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, el cielo en Río Negro volverá a estar parcialmente nuboso, permitiendo que las temperaturas asciendan hacia un máximo de 17.1°C. El viento será un factor importante a considerar, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 22 km/h, lo que podría ser incómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con un 0% esperado. Se sugiere un atuendo apropiado para disfrutar de las horas vespertinas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

Este sábado, el amanecer en Río Negro se producirá a las 08:33, mientras que el sol se pondrá a las 17:51, ofreciendo un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. La claridad del cielo durante el día proporcionará una buena visibilidad y un ambiente luminoso durante la mayor parte de las actividades planificadas.