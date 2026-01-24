Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, creando un ambiente fresco al amanecer. El viento soplará con una velocidad media cercana a los 11 km/h, lo que aportará una brisa suave, haciéndolo ideal para actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, el clima en San Juan continuará con condiciones mayormente nubosas pero sin precipitaciones esperadas. Se prevé que las temperaturas máximas lleguen hasta los 20.4°C, brindando una tarde agradable. La humedad relativa promediará el 61%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. Los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando velocidades máximas de hasta 17 km/h durante el día, lo que generará una sensación de frescura.