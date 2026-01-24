Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 24 de enero de 2026
Clima hoy
Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, creando un ambiente fresco al amanecer. El viento soplará con una velocidad media cercana a los 11 km/h, lo que aportará una brisa suave, haciéndolo ideal para actividades al aire libre durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Para la tarde y noche, el clima en San Juan continuará con condiciones mayormente nubosas pero sin precipitaciones esperadas. Se prevé que las temperaturas máximas lleguen hasta los 20.4°C, brindando una tarde agradable. La humedad relativa promediará el 61%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. Los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando velocidades máximas de hasta 17 km/h durante el día, lo que generará una sensación de frescura.