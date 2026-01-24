Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 24 de enero de 2026
Clima hoy
En San Luis se prevé un sábado con condiciones de clima variadas. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 7.5°C. Los vientos serán moderados con una velocidad media de 22 km/h, sugiriendo un amanecer fresco pero sin precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Ya entrada la tarde, las condiciones no variarán significativamente, con temperaturas máximas alcanzando los 17.7°C. Se mantendrá una humedad relativa alta de 66%, pero sin probabilidades de lluvias significativas. Por la noche, se prevé que el cielo continúe de la misma manera, parcialmente cubierto y sin grandes cambios en las temperaturas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026
Para los interesados en observar los fenómenos astronómicos, el amanecer está previsto para las 08:25, y el ocaso será a las 18:24. Estos horarios permiten bastante tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre si el pronóstico se mantiene sin cambios.