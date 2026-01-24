En San Luis se prevé un sábado con condiciones de clima variadas. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 7.5°C. Los vientos serán moderados con una velocidad media de 22 km/h, sugiriendo un amanecer fresco pero sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Ya entrada la tarde, las condiciones no variarán significativamente, con temperaturas máximas alcanzando los 17.7°C. Se mantendrá una humedad relativa alta de 66%, pero sin probabilidades de lluvias significativas. Por la noche, se prevé que el cielo continúe de la misma manera, parcialmente cubierto y sin grandes cambios en las temperaturas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

Para los interesados en observar los fenómenos astronómicos, el amanecer está previsto para las 08:25, y el ocaso será a las 18:24. Estos horarios permiten bastante tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre si el pronóstico se mantiene sin cambios.