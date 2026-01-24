En la mañana de hoy, Santa Cruz experimentará un clima parcialmente nuboso con temperaturas que variarán entre los 3.4°C y 7.3°C. Aunque se prevé una ausencia de precipitaciones, es importante estar preparado ya que los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 25 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el clima en Santa Cruz permanecerá con condiciones similares. Las temperaturas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose en un rango cómodo para el otoño. Los vientos disminuirán ligeramente, pero se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la humedad del 80% que podría incrementar la sensación de frío. La visibilidad será buena, lo que favorece a las actividades al aire libre, asegurando una jornada tranquila para los residentes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

Las observaciones astronómicas señalan que la salida del sol hoy en Santa Cruz será a las 09:40 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 17:34 horas. Esta información es útil para planificar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un hermoso día parcialmente nuboso.