Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 24 de enero de 2026
El tiempo hoy
Hoy en Santa Fe, se vivirá un día con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán desde 7.9°C, subiendo gradualmente hacia un máximo de 18.5°C. La humedad relativa oscilará alrededor del 85%. La velocidad del viento, por la mañana, alcanzará los 21 km/h, asegurando una brisa constante a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
A lo largo de la tarde, las temperaturas promediarán cerca de 15°C. A medida que avanza la noche, el termómetro podría descender ligeramente, oscilando en torno a los 12°C. Se prevé que el viento mantenga una media de 21 km/h, lo que podría resultar refrescante al caer la oscuridad.