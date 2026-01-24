Hoy en Santa Fe, se vivirá un día con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán desde 7.9°C, subiendo gradualmente hacia un máximo de 18.5°C. La humedad relativa oscilará alrededor del 85%. La velocidad del viento, por la mañana, alcanzará los 21 km/h, asegurando una brisa constante a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A lo largo de la tarde, las temperaturas promediarán cerca de 15°C. A medida que avanza la noche, el termómetro podría descender ligeramente, oscilando en torno a los 12°C. Se prevé que el viento mantenga una media de 21 km/h, lo que podría resultar refrescante al caer la oscuridad.