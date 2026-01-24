Hoy en Tierra del Fuego, se anticipa un ambiente climático caracterizado por parcialmente nuboso durante toda la jornada. Las temperaturas, un tanto frías, oscilarán entre -0.6°C como mínima en la mañana, y podrán alcanzar un máximo de 2.9°C. Se prevé que los vientos soplen con una intensidad promedio de 22 km/h, y la humedad relativa estará en torno al 96-99%, asegurando así un día fresco pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nuboso. Las temperaturas no mostrarán grandes variaciones, lo cual prolongará la sensación fría del día. Aunque la posibilidad de precipitaciones es relativamente baja, la precipitación acumulada total esperada es de solo 0.1 mm, por lo que no se esperan lluvias significativas en la región. El viento del ámbito nocturno podrá ser algo más moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 24 de enero de 2026

El amanecer en Tierra Del Fuego será a las 09:54, mientras que el atardecer llegará a las 17:12, permitiendo un día con suficiente luz natural para actividades al aire libre, siempre que se mantengan bien abrigados debido a las bajas temperaturas.