Durante la mañana en Buenos Aires, se pronostica un clima mayormente despejado. La temperatura mínima se situará en torno a los 5.6°C, con una máxima que puede llegar a los 15.7°C. Además, el viento estará presente a lo largo del día con una velocidad máxima de unos 21 km/h, siendo importante precaución si se realizan actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, las condiciones climáticas seguirán relativamente estables, aunque las nubes aparecerán de manera más pronunciada. Tendremos intervalos de sol y nubes con temperaturas rondando los 15.7°C, lo que invita a disfrutar del aire libre con un abrigo ligero. Por la noche, el clima será tranquilo, aunque el cielo tenderá a estar mayormente cubierto con un aumento en la humedad relativa del aire a un nivel máximo del 92%, lo que puede producir la sensación de mayor frescor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

Para los amantes de la observación astronómica, vale destacar que el amanecer en Buenos Aires será a las 08:05 y el atardecer a las 17:52. Esto deja una cantidad limitada de horas de luz solar, ideal para disfrutar de paseos matutinos o actividades al aire libre antes del atardecer.