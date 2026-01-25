Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 25 de enero de 2026
Tiempo en la ciudad
Durante la mañana en Buenos Aires, se pronostica un clima mayormente despejado. La temperatura mínima se situará en torno a los 5.6°C, con una máxima que puede llegar a los 15.7°C. Además, el viento estará presente a lo largo del día con una velocidad máxima de unos 21 km/h, siendo importante precaución si se realizan actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde, las condiciones climáticas seguirán relativamente estables, aunque las nubes aparecerán de manera más pronunciada. Tendremos intervalos de sol y nubes con temperaturas rondando los 15.7°C, lo que invita a disfrutar del aire libre con un abrigo ligero. Por la noche, el clima será tranquilo, aunque el cielo tenderá a estar mayormente cubierto con un aumento en la humedad relativa del aire a un nivel máximo del 92%, lo que puede producir la sensación de mayor frescor.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026
Para los amantes de la observación astronómica, vale destacar que el amanecer en Buenos Aires será a las 08:05 y el atardecer a las 17:52. Esto deja una cantidad limitada de horas de luz solar, ideal para disfrutar de paseos matutinos o actividades al aire libre antes del atardecer.