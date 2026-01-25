Chubut se prepara para un clima parcialmente nuboso durante la mañana de este domingo. Con temperaturas mínimas cercanas a los 7.3°C, la probabilidad de precipitación es bastante baja, asegurando que el día comience con una atmósfera tranquila. La humedad alcanzará un máximo de 79%, por lo que se percibirá un ambiente húmedo, mientras los vientos alcanzarán velocidades de hasta 31 km/h, proporcionando una sensación fresca y contribuyendo a la dispersión de nubes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde, se mantendrán condiciones similares con una temperatura que podría aumentar hasta 14.7°C. Sin signos de lluvia en el pronóstico, la jornada continuará siendo ideal para actividades al aire libre. Los vientos soplarán de forma moderada con ráfagas que alcanzarán los 32 km/h. En la noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, mientras que las temperaturas no descenderán significativamente, permitiendo disfrutar de una agradable velada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

El amanecer se producirá a las 08:49 y el ocaso se espera a las 17:51, permitiendo disfrutar de aproximadamente 9 horas de luz natural. Este intervalo de luz diurna posibilita diversas actividades para quienes aprovechen el día desde temprano.