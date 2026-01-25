Para la mañana de hoy, el clima en Entre Ríos se presenta con un cielo prácticamente despejado. Las temperaturas mínimas llegarán a alrededor de 7.8°C, lo que permitirá disfrutar de una mañana agradable. La humedad máxima alcanzará el 82%. Por otro lado, se experimentarán vientos del noreste con una velocidad promedio de 13 km/h, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

En horas de la tarde, Entre Ríos seguirá experimentando un clima mayormente despejado con una temperatura máxima que se ubicará cerca de los 17.2°C. La humedad relativa disminuirá respecto a la mañana, mientras que los vientos del noreste se intensificarán levemente, con ráfagas que podrían alcanzar los 24 km/h durante la tarde. A continuación, una recomendación: si planea pasar tiempo al aire libre, es un excelente día para hacerlo, pero considere llevar un abrigo ligero, ya que la temperatura puede descender rápidamente al atardecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

Con respecto a las observaciones astronómicas de hoy en Entre Ríos, el amanecer fue a las 07:58 y el atardecer será a las 18:05, brindando un día de buena duración. Aproveche estas horas de sol para disfrutar de la luz natural, y recuerde que el crepúsculo vespertino llegará a las 18:05, momento en que comenzará a oscurecer. Si le interesa la astronomía, esta noche podría ser propicia para observar las estrellas debido a la escasa nubosidad.