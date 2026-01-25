Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 25 de enero de 2026
Clima de hoy
El tiempo en Formosa por la mañana
Esta mañana en Formosa, el clima presentará un ambiente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. Se espera que la humedad fluctúe cerca del 96%, manteniendo la sensación de frescura matutina. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 9 km/h, brindando una ligera brisa. No se esperan precipitaciones significativas durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Al avanzar el día, hacia la tarde y noche, las temperaturas incrementarán moderadamente hasta alcanzar un máximo de 20.5°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado. Durante estas horas, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un pico de 96%. Los vientos podrían aumentar levemente, alcanzando hasta 9 km/h. No se prevé lluvia para el resto de la jornada, por lo que las actividades al aire libre podrían desarrollarse sin inconvenientes.