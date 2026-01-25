El tiempo en Formosa por la mañana

Esta mañana en Formosa, el clima presentará un ambiente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. Se espera que la humedad fluctúe cerca del 96%, manteniendo la sensación de frescura matutina. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 9 km/h, brindando una ligera brisa. No se esperan precipitaciones significativas durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Al avanzar el día, hacia la tarde y noche, las temperaturas incrementarán moderadamente hasta alcanzar un máximo de 20.5°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado. Durante estas horas, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un pico de 96%. Los vientos podrían aumentar levemente, alcanzando hasta 9 km/h. No se prevé lluvia para el resto de la jornada, por lo que las actividades al aire libre podrían desarrollarse sin inconvenientes.