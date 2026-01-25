Para este domingo 25 de enero de 2026, en Jujuy se anticipa un clima predominantemente parcialmente nuboso a lo largo del día. Durante la mañana, las temperaturas comenzarán con un mínimo de 4.2°C, mientras la sensación térmica se mantendrá fresca. Es importante destacar que la humedad alcanzará su máximo en un 85%, lo que podría incrementar la sensación de frío para aquellos tempraneros.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, el mercurio se elevará hasta 18.4°C, proporcionando un ambiente más agradable. Sin embargo, las condiciones meteorológicas seguirán siendo parcialmente nubosas. No se espera precipitación durante el día de hoy, y los vientos tendrán una velocidad moderada alcanzando hasta 10 km/h, lo cual contribuirá a una jornada tranquila. Al anochecer, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, regresando a un ambiente algo más fresco.