Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 25 de enero de 2026
En La Rioja, la jornada comenzará con un clima matutino caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C a primera hora y se sentirán frescas, pero irán en ascenso a medida que el día progrese.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
Durante la tarde y la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares con temperaturas que rondarán los 21.1°C en sus momentos pico. Los vientos provenientes del sureste tendrán una velocidad máxima de alrededor de 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura hacia la noche. No se prevén precipitaciones significativas, lo que brindará una jornada mayormente seca para los habitantes de La Rioja.