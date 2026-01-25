En La Rioja, la jornada comenzará con un clima matutino caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C a primera hora y se sentirán frescas, pero irán en ascenso a medida que el día progrese.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares con temperaturas que rondarán los 21.1°C en sus momentos pico. Los vientos provenientes del sureste tendrán una velocidad máxima de alrededor de 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura hacia la noche. No se prevén precipitaciones significativas, lo que brindará una jornada mayormente seca para los habitantes de La Rioja.