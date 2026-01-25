Esta mañana en Neuquén, el clima se presenta parcialmente nuboso, con temperaturas que fluctúan desde los 4.9°C hasta los 17°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde, el cielo continuará con algunas nubes, manteniéndose con vientos que pueden alcanzar un máximo de 13 km/h. Mientras tanto, las temperaturas nocturnas tenderán a bajar ligeramente, acompañadas de una humedad que se situará entre el 35% y el 75%.

Se recomienda llevar abrigo ligero dado el descenso de temperaturas en horas de la noche.