Hoy, el clima en Río Negro estará dominado por condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6.8°C y los 17.1°C, ofreciendo un inicio de día fresco. Se espera que la humedad alcance un máximo del 82%, lo que podría incrementar la sensación de frío en las primeras horas. No hay precipitación pronosticada, y los vientos soplarán a velocidades de hasta 43 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que avance la tarde y el anochecer, las condiciones del tiempo en Río Negro seguirán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas tenderán a disminuir conforme llegue la noche, aunque se espera que permanezcan estables cerca de los niveles matutinos. No se anticipan precipitaciones, lo que proporciona una excelente oportunidad para actividades al aire libre, teniendo en cuenta que el viento aún podría soplar a velocidades moderadas. La humedad se mantendrá alta, contribuyendo a una notable frescura en el ambiente.

Observaciones astronómicas en Río Negro

El sol saldrá oficialmente a las 08:33, mientras que el atardecer está programado para las 17:51. Los interesados en las observaciones astronómicas hasta entonces podrán disfrutar de la luz diurna durante varias horas, con el clima favorable para aprovechar al máximo estas vistas.