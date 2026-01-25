Durante la mañana, en Salta se espera un día con condiciones de clima variado. Se prevé un cielo generalmente clima parcialmente nuboso, con algunas nubes cubriendo el sol en varios momentos. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, lo que exige a los salteños salir abrigados al comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde, se prevé una temperatura máxima de 21.2°C. El ritmo del día será acompañado por vientos modestos, con una velocidad que alcanzará unos 22 km/h en promedio. La humedad relativa se espera que sea del 91%. Se recomienda a los transeúntes llevar consigo alguna capa ligera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

El sol aparecerá en el horizonte a las 08:03 hrs, e iniciará su retirada a las 18:40 hrs. Será un día bastante largo con gran parte del mismo con luz solar disponible.