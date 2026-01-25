El clima para hoy en San Juan estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante toda la jornada. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C. El viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h, brindando una sensación de frescura a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que pueden alcanzar un máximo de 20.4°C. La humedad será moderada, rondando el 61% durante el día. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, el viento aumentará ligeramente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

El sol en San Juan sale a las 08:29 y se pone a las 18:37. Estos serán los tiempos perfectos para disfrutar de las actividades al aire libre, siempre considerando las condiciones climáticas del día.