Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 25 de enero de 2026
Clima San Juan
El clima para hoy en San Juan estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante toda la jornada. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C. El viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h, brindando una sensación de frescura a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
En la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que pueden alcanzar un máximo de 20.4°C. La humedad será moderada, rondando el 61% durante el día. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, el viento aumentará ligeramente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026
El sol en San Juan sale a las 08:29 y se pone a las 18:37. Estos serán los tiempos perfectos para disfrutar de las actividades al aire libre, siempre considerando las condiciones climáticas del día.