Hoy inicia con un amanecer que se desplegará a las 08:25 horas. A lo largo de la mañana, San Luis presentará un clima mayormente despejado y fresco. La temperatura mínima será de 7.5°C, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera. Los vientos serán suaves, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. La humedad relativa máxima se mantendrá alta, alrededor del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, el clima continuará parcialmente nublado con más presencia de nubes. La temperatura máxima alcanzará los 17.7°C, proporcionando un ambiente cómodo para actividades al aire libre. Aunque el sol se pondrá a las 18:24, la luz permanecerá hasta alrededor de las 18:40, gracias al crepúsculo civil. Es una excelente oportunidad para disfrutar de un paseo vespertino.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 25 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:25, mientras que la puesta del sol será a las 18:24. Esto proporciona un total de casi 10 horas de luz diurna, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.