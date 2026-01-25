Canal 26
Por Canal 26
domingo, 25 de enero de 2026, 06:04

En Tierra Del Fuego, este domingo 25 de enero de 2026 se presentará con un clima variable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y se registrarán temperaturas mínimas de -0.6°C. La temperatura máxima podría alcanzar los 2.9°C cerca del mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima cercana a los 2.9°C. No se esperan precipitaciones significativas, y la probabilidad de lluvia es mínima. Conforme avance la noche, el clima seguirá sin cambios bruscos, permitiendo una jornada agradable sin lluvias.