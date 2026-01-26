Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 26 de enero de 2026
Clima de hoy
El clima para hoy en Buenos Aires comenzará con un día despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 5.6°C, lo que sugiere una mañana fresca. Vientos con una velocidad promedio de hasta 21 km/h se esperan, acompañando una humedad relativa del 92%. No hay probabilidad de precipitaciones en este inicio de jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde, el estado del tiempo cambiará a parcialmente nuboso con temperaturas máximas alcanzando los 15.7°C. Se confirma que los vientos se mantendrán estables, girando alrededor de los 21 km/h. Conforme avance la noche, el cielo seguirá mayormente nublado, aunque no se prevén lluvias. Las condiciones serán perfectas para planear actividades al aire libre con vistas a un atardecer plácido.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026
Hoy, el amanecer fue a las 8:05 y se espera que el ocaso llegue a las 17:06. Estas horas son ideales para realizar observaciones astronómicas aprovechando el buen clima pronosticado.