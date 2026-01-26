El clima para hoy en Buenos Aires comenzará con un día despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 5.6°C, lo que sugiere una mañana fresca. Vientos con una velocidad promedio de hasta 21 km/h se esperan, acompañando una humedad relativa del 92%. No hay probabilidad de precipitaciones en este inicio de jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el estado del tiempo cambiará a parcialmente nuboso con temperaturas máximas alcanzando los 15.7°C. Se confirma que los vientos se mantendrán estables, girando alrededor de los 21 km/h. Conforme avance la noche, el cielo seguirá mayormente nublado, aunque no se prevén lluvias. Las condiciones serán perfectas para planear actividades al aire libre con vistas a un atardecer plácido.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026

Hoy, el amanecer fue a las 8:05 y se espera que el ocaso llegue a las 17:06. Estas horas son ideales para realizar observaciones astronómicas aprovechando el buen clima pronosticado.