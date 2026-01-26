El clima hoy en Ciudad De Buenos Aires se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. La temperatura mínima será de 8.6°C, lo que sugiere un inicio de día fresco. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, por lo que es un buen momento para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con un aumento gradual de las temperaturas alcanzando una máxima de 16°C. El cielo continuará con nubes dispersas, permitiendo la entrada de algún rayo de sol ocasional. Los vientos se manifestarán con una velocidad máxima de 12 km/h, provenientes del sector noreste, proporcionando una brisa leve pero constante. Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, pero no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026

El sol hará su aparición a partir de las 7:57 AM, proporcionando el tiempo suficiente para aquellas actividades programadas al aire libre. En tanto, el atardecer llegará a las 5:50 PM, cerrando un día moderadamente cálido con cielo mayormente despejado. Cabe destacar que el clima apropiado hace de este lunes una excelente oportunidad para disfrutar de visitas al parque o paseos a pie.