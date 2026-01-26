Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 26 de enero de 2026
Clima diario
El clima hoy en Ciudad De Buenos Aires se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. La temperatura mínima será de 8.6°C, lo que sugiere un inicio de día fresco. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, por lo que es un buen momento para realizar actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con un aumento gradual de las temperaturas alcanzando una máxima de 16°C. El cielo continuará con nubes dispersas, permitiendo la entrada de algún rayo de sol ocasional. Los vientos se manifestarán con una velocidad máxima de 12 km/h, provenientes del sector noreste, proporcionando una brisa leve pero constante. Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, pero no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 26 de enero de 2026
El sol hará su aparición a partir de las 7:57 AM, proporcionando el tiempo suficiente para aquellas actividades programadas al aire libre. En tanto, el atardecer llegará a las 5:50 PM, cerrando un día moderadamente cálido con cielo mayormente despejado. Cabe destacar que el clima apropiado hace de este lunes una excelente oportunidad para disfrutar de visitas al parque o paseos a pie.