El clima en Córdoba para hoy lunes mostrará una variedad de condiciones. En la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso, con una mínima de 7.3°C. Aunque no se esperan lluvias, la sensación de frescura se intensificará con vientos que alcanzan una velocidad de hasta 19 km/h. La humedad relativa oscilará alrededor del 54%, proporcionando un ambiente mayormente agradable para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 21.9°C. El viento persistirá con menor intensidad, generando condiciones ideales para disfrutar del final del día. Al caer la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, pero sin probabilidad de precipitaciones. El viento se reducirá, permitiendo disfrutar de una velada tranquila en la ciudad.