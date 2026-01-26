En la mañana de este lunes 26 de enero de 2026 en Corrientes, esperamos un día despejado, aunque no se descarta la posibilidad de formación de clima nublado. La temperatura mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.8°C. La humedad rondará un porcentaje máximo del 94%. Los vientos se presentarán con una velocidad máxima de 9 km/h durante el día, lo cual no supone inconvenientes destacables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se espera que el clima continúe con condiciones parcialmente nubladas, manteniendo temperaturas cálidas. La humedad permanecerá elevada, alrededor del 94%. Los vientos seguirán siendo leves, promediando una velocidad de 9 km/h. Es ideal para quienes deseen realizar actividades al aire libre.