La mañana en La Pampa comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 7.1°C, por lo cual se recomienda llevar un abrigo ligero. La humedad rondará el 40%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente. El viento alcanzará una velocidad máxima de 29 km/h, proveniente del norte, lo que podría incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 18.4°C, con cielos que se mantendrán parcialmente nubosos. El viento del norte seguirá con una velocidad promedio de 14 km/h, lo que podría facilitar actividades al aire libre.

El clima del día de hoy no presentará precipitaciones significativas, por lo que es un buen momento para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, siempre es importante estar preparado para cambios bruscos.