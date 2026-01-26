Hoy en Río Negro, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, y la máxima alcanzará los 17.1°C, ofreciendo un día moderadamente fresco. Se prevé que la humedad oscile entre el 45% y el 82%, lo que podría influir en la sensación térmica a lo largo del día. Clima en Río Negro.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá predominantemente nuboso. Los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 22 km/h, generando algunas ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h. A medida que avance el día, el clima se mantendrá estable, sin probabilidad significativa de precipitaciones, lo que hace poco probable que la lluvia haga su aparición hoy.

Temperaturas en Río Negro serán suaves en esta época del año, sin embargo, se recomienda estar preparados para un relativo descenso en los termómetros al llegar la noche.