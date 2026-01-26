Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 26 de enero de 2026
Clima local
La mañana en San Juan se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que alcanzarán máximos de 20.4°C. La clima para hoy no muestra probabilidades de precipitación, por lo que se espera una jornada tranquila. Los vientos estarán presentes con una velocidad de hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un cierto alivio del calor.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde y noche, el clima continuará en la misma tónica, con cielos parcialmente cubiertos y sin pronóstico de lluvias. Las temperaturas mínimas, especialmente en la noche, descenderán a 9.2°C. La humedad alcanzará un nivel máximo del 61%, lo que podría aumentar la sensación de calor. Se experimentarán algunas ráfagas, pero sin mayor intensidad, alcanzando unos 17 km/h.