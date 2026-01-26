Hoy en Santa Cruz, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3.4°C y 7.3°C, lo que sugiere un día fresco. Durante la mañana, el viento alcanzará una velocidad media de hasta 16 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío, así que es recomendable abrigarse adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y la noche, el tiempo se mantendrá con condiciones muy similares, esperando que el viento alcance máximos de 22 km/h. La humedad relativa se encontrará en torno al 80%, lo que hará que el frío sea más penetrante. Quienes tengan que salir de casa deben considerar llevar un abrigo extra grueso.