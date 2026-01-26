Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 26 de enero de 2026
Pronóstico diario
Hoy en Santa Cruz, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3.4°C y 7.3°C, lo que sugiere un día fresco. Durante la mañana, el viento alcanzará una velocidad media de hasta 16 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío, así que es recomendable abrigarse adecuadamente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Por la tarde y la noche, el tiempo se mantendrá con condiciones muy similares, esperando que el viento alcance máximos de 22 km/h. La humedad relativa se encontrará en torno al 80%, lo que hará que el frío sea más penetrante. Quienes tengan que salir de casa deben considerar llevar un abrigo extra grueso.