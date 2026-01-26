Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 26 de enero de 2026
Informe Metereológico
Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con condiciones variables. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas arrancan en 7.9°C, haciendo que el día comience fresco. El viento soplará a una velocidad promedio de 21 km/h, aportando una sensación agradable en las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Durante la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parciales con nubosidad. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, ofreciendo una jornada templada. La máxima humedad esperada es del 85%, por lo cual se recomienda a los habitantes llevar un paraguas ante cualquier eventual cambio que pueda presentarse. Como aspecto importante, el viento mantendrá su velocidad, con rachas que podrían llegar a los 13 km/h. La puesta del sol está programada para las 18:06, concluyendo un día en el que las condiciones climáticas oscilarán entre niveles suaves y moderados.