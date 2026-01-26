Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con condiciones variables. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas arrancan en 7.9°C, haciendo que el día comience fresco. El viento soplará a una velocidad promedio de 21 km/h, aportando una sensación agradable en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parciales con nubosidad. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, ofreciendo una jornada templada. La máxima humedad esperada es del 85%, por lo cual se recomienda a los habitantes llevar un paraguas ante cualquier eventual cambio que pueda presentarse. Como aspecto importante, el viento mantendrá su velocidad, con rachas que podrían llegar a los 13 km/h. La puesta del sol está programada para las 18:06, concluyendo un día en el que las condiciones climáticas oscilarán entre niveles suaves y moderados.