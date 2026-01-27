En Buenos Aires, el día de hoy comenzó con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, ofreciendo una sensación matinal fresca. Los vientos soplan con una velocidad máxima de 21 km/h, generando ráfagas ocasionales que acompañan el inicio de la jornada. La humedad se mantendrá relativa, alcanzando un pico de 92%, lo cual podría incrementar la sensación térmica de manera momentánea.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde, el cielo seguirá parcialmente cubierto por nubes, con picos de temperatura que podrían llegar hasta los 15.7°C. Esta temperatura, combinada con la brisa que se mantendrá en un promedio de 10 km/h, ofrecerá un clima moderado y agradable. A medida que avance la tarde, es probable que las nubes persistan pero no se prevén precipitaciones significativas. Para la noche, se espera que las condiciones continúen similares, fundamentalmente nubladas, sin cambios drásticos en la temperatura. El viento podría disminuir ligeramente, aportando al cierre de un día calmado en términos meteorológicos.