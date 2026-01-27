Este clima martes comenzará en Córdoba con una mañana caracterizada por una ligera nubosidad y temperaturas agradables que encabezarán desde los 7.3°C. Los vientos, predominantes del sector noroeste, alcanzarán una velocidad media de 12 km/h. Las condiciones se mantendrán secas con un 0% de probabilidad de lluvia, asegurando un amanecer tranquilo para los cordobeses.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, se anticipa que las temperaturas subirán a un máximo de 21.9°C bajo un cielo que permanecerá ligeramente nuboso. Los vientos desde el noroeste soplarán más suavemente, manteniendo una velocidad de alrededor de 10 km/h. La humedad máxima se mantendrá en un nivel soportable del 54%, mientras que la probabilidad de lluvias sigue siendo nula.