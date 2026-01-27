Hoy en Corrientes, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso, perfecto para salir sin preocupaciones de fuertes lluvias. Las temperaturas alcanzarán una máxima aproximada de 18.8°C, mientras que la mínima será de 8.2°C. La humedad relativa estará presente alrededor del 94%, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada y mantenerse hidratado. La mañana será fresca, pero se suavizará conforme avance el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el tiempo se mantendrá estable, con nubes dispersas. Las temperaturas se mantendrán agradables, cercanas al máximo pronosticado para hoy. Por la noche, el termómetro comenzará a descender gradualmente. El viento soplará a una velocidad que fluctúa entre los 6 km/h, generando un ambiente templado. La visibilidad es buena, permitiendo actividades al aire libre. Es un buen día para planear una caminata o un paseo al aire libre con la familia.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol se elevará a las 07:42 y se ocultará a las 18:08. Es un buen momento para disfrutar del atardecer, que llegará con un cielo mayormente claro durante ese periodo. No olvides aprovechar estos momentos para desconectarte y disfrutar de la tranquilidad.