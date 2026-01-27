La jornada de hoy en Jujuy presentará un clima cambiante. Durante la mañana, el cielo estará mayoritariamente despejado con nubes aisladas y una temperatura mínima que rondará los 4.2°C. La clima se mantendrá estable, permitiendo un inicio del día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya en la tarde, la máxima alcanzará los 18.4°C, con un aumento similar de la nubosidad, aunque sin expectativas de precipitaciones. Los vientos se mantendrán moderados con velocidades que alcanzarán los 10 km/h. La noche se espera encalmada con temperaturas descendiendo paulatinamente a medida que avanza.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

Hoy en Jujuy, el sol hará su salida a las 08:01 y se pondrá a las 18:41, brindando numerosas horas de luz para disfrutar del día.