Hoy en Mendoza, el clima se presentará con características de cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán desde un mínimo de 6.6°C hasta alcanzar una marca cercana a los 17.5°C. Los vientos se sentirán con mayor intensidad en la primera parte del día, siendo la velocidad promedio de 11 km/h, lo que aportará una sensación térmica fresca. La humedad se mantendrá en un 62%, lo que puede influir en una sensación más frívola.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y noche, se espera que las temperaturas continúen agradables, rondando los 17.5°C como máximo. El cielo se mantendrá con algunas nubes pero sin pronóstico de lluvia, lo que permite retomar las actividades al aire libre si el viento y la humedad no incomodan. Los vientos serán moderados desde el sur a una velocidad máxima de 22 km/h, ofreciendo una brisa continua que refrescará la tarde. Sin embargo, se recomienda estar preparado para los cambios de temperatura durante la noche, donde la humedad puede hacer que el ambiente se sienta algo más fresco que lo indicado por el termómetro, que se prevé descienda a valores cercanos a 6.6°C antes del amanecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el horario de amanecer en Mendoza será a las 8:34, mientras que el atardecer, con el espectáculo del sol tiñendo el cielo en el ocaso, se podrá disfrutar a las 18:35. Recomendamos estar atentos a estos momentos del día para disfrutar del entorno natural que ofrece Mendoza.