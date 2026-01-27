Esta mañana en Salta, el clima será fundamentalmente partially cloudy, con temperaturas mínimas de 3.4°C que irán en aumento. No se prevé precipitaciones, y la velocidad del viento estará cerca de los 8 km/h. La humedad será moderada, lo que otorgará una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nublado con temperaturas máximas que alcanzarán los 21.2°C. El viento será más pronunciado, con ráfagas de hasta 9 km/h. Si bien no se esperan lluvias, la humedad alcanzará el 47%, aumentando la sensación térmica para cerrar el día con un ambiente agradable en Salta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

El amanecer está programado para las 8:03, mientras que el ocaso será a las 18:40, otorgando un amplio margen para disfrutar de las actividades al aire libre.