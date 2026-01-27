Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 27 de enero de 2026
Clima diario
El clima en San Juan para este martes comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas alcanzarán un mínimo de 9.2°C, haciendo de la mañana un momento fresco. No se espera precipitación, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 20.4°C, creando un ambiente agradable. Se prevé que el viento tenga una velocidad media de hasta 11 km/h, proporcionando una suave brisa durante todo el día.
Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026
El amanecer está previsto a las 08:29, mientras que el atardecer se espera a las 18:37, dando lugar a una buena cantidad de horas de luz diurna.