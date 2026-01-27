Canal 26
Por Canal 26
martes, 27 de enero de 2026, 06:04

El clima en San Juan para este martes comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas alcanzarán un mínimo de 9.2°C, haciendo de la mañana un momento fresco. No se espera precipitación, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 20.4°C, creando un ambiente agradable. Se prevé que el viento tenga una velocidad media de hasta 11 km/h, proporcionando una suave brisa durante todo el día.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 27 de enero de 2026

El amanecer está previsto a las 08:29, mientras que el atardecer se espera a las 18:37, dando lugar a una buena cantidad de horas de luz diurna.