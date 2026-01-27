Para San Luis, el pronóstico del clima predice una mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.5°C, mientras que los vientos tendrán una velocidad máxima de 12 km/h. La humedad alcanzará un nivel del 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En el transcurso de la tarde, se espera que las temperaturas máximas lleguen a 17.7°C. La noche seguirá con cielo parcialmente nublado y temperaturas descendiendo a niveles más frescos. El viento se intensificará ligeramente, alcanzando hasta 19 km/h, con un nivel de humedad que podría llegar al 66%.