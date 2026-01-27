Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 27 de enero de 2026
En este martes 27 de enero de 2026, el clima en Santa Cruz nos espera con un inicio de jornada caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de 3.4°C, con una humedad relativa que puede alcanzar hasta 80%. Los vientos durante la mañana se moverán a una velocidad máxima de aproximadamente 16 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde y noche, continuaremos bajo cielos parcialmente nubosos, esperando alcanzar una temperatura máxima de 7.3°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente con ráfagas que pueden llegar hasta los 25 km/h. Es un día ideal para resguardarse un poco del viento si decide salir a disfrutar del hermoso paisaje de Santa Cruz.