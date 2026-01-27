Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 27 de enero de 2026
Estado del tiempo
Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con condiciones climáticas favorables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C y 18.5°C.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
En la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de tiempo estable con cielos nublados en parte. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad promedio de hasta 21 km/h. La humedad relativa estará en niveles altos, rondando el 85%.
No se esperan precipitaciones significativas durante la jornada, asegurando así un día mayormente seco para los habitantes de Santa Fe.