Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con condiciones climáticas favorables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C y 18.5°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de tiempo estable con cielos nublados en parte. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad promedio de hasta 21 km/h. La humedad relativa estará en niveles altos, rondando el 85%.

No se esperan precipitaciones significativas durante la jornada, asegurando así un día mayormente seco para los habitantes de Santa Fe.